Пропавшая в лесу в Кунгуре женщина нашлась живой

Фото: Поисково - спасательная служба КМО(16+)/ВКонтакте

- Она сама пришла домой, сейчас ждет полицейских и медиков скорой. Первые ее опросят, вторые осмотрят, на всякий случай. Как ей удалось выбраться из леса, пока неизвестно. Главное, что все закончилось благополучно, - говорит "КП-Пермь" источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, в пятницу, 22 сентября, 54-летняя жительница деревни Ергач Кунгурского района пошла за грибами в соседнюю деревню Разепино и заблудилась. Сперва ее искал муж, но когда самостоятельно у него не получилось, он обратился за помощью к полицейским и кунгурским спасателям.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер