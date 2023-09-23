В лесу в Пермском крае сутки ищут заблудившуюся 54-летнюю женщину

Фото: Поисково - спасательная служба КМО(16+)/ВКонтакте

В пятницу, 22 сентября, 54-летняя жительница деревни Ергач Кунгурского района пошла за грибами в соседнюю деревню Разепино и заблудилась.

- Днем она позвонила мужу. Он приехал в лес и пошел ее искать. До вечера мужчина пытался найти свою супругу сам. При этом он постоянно созванивался с ней, но около 20.00 телефон женщины разрядился, и мужчина обратился за помощью к полицейским и спасателям, - говорит "КП-Пермь" источник, знакомый с ситуацией. - Сейчас спасатели, полицейские и муж пропавшей ищут ее в лесу.

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