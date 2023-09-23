Пенсионерка, пострадавшая от укусов бродячих собак, получит от мэрии 150 тысяч рублей

После слушания апелляции в Пермском краевом суде, решение суда первой инстанции было оставлено без изменения. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Администрация города Чайковского в Пермском крае выплатит местной жительнице 150 тысяч рублей за укусы бродячих собак.

ЧП произошло в феврале, в одном из дворов города, где на пожилую женщину напала стая безнадзорных собак. Пострадавшая обратилась к травматологу, у пациентки диагностировали открытую рану бедра.

Долгое время пострадавшая испытывала физическую боль от укусов, нравственные страдания, вызванные проблемами со здоровьем, изменением образа жизни, длительностью восстановительного лечения.

С иском в суд о компенсации морального вреда в интересах пострадавшей обратился Чайковский городской прокурор.

- Суд пришел к выводу о том, что исковые требования подлежат удовлетворению, так как орган местного самоуправления не выполнил возложенные на него обязательства. При определении суммы компенсации суд принял во внимание преклонный возраст истца и ее состояние здоровья, а также принцип разумности и справедливости. После слушания апелляции в Пермском краевом суде, решение суда первой инстанции было оставлено без изменения, - сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда.

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