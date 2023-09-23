В Пермском крае ищут пропавшую 10-летнюю девочку

Родители обратились в полицию. Фото: Олег ЗОЛОТО

В соцсеях появились ориентировки на пропавшую 22 сентября 10-летнюю девочку, она из Кунгура. Накануне школьница ушла из дома по улице 9 Января и обратно не вернулась.

Родители обратились в полицию, поиски ребенка шли всю ночь. Утром информация о ней появилась в соцсетях. Всех, кому что-либо известно о судьбе пропавшей девочки, просят срочно сообщить в ближайшее отделение полиции или по телефонам 02, 102, 112. Или волонтерам 8-912-880-41-60, 8-958-244-12-84.

Приметы: рост 130 см., худощавого телосложения, волосы светлые.

Была одета в серую толстовку с капюшоном, голубые джинсы с блестками, светлую сетчатую обувь.

UPD. Вскоре после объявления о розыске волонтеры сообщили, что ребенок найден живым и здоровым, с девочкой все в порядке.

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