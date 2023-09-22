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НовостиОбщество22 сентября 2023 16:29

В Пермском каре нашли живой пропавшую 31-летнюю женщину

Ее искали двое суток
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ
Фото: Поисковый отряд «Регион59»

Фото: Поисковый отряд «Регион59»

Волонтеры поискового отряда «Регион59» сообщили, что нашли живой пропавшую 31-летнюю Людмилу Байдерину.

Напомним, Людмила пропала в среду, 20 сентября. В этот день она вышла из дома по улице Бочкарева в Кунгуре и бесследно исчезла. Сообщалось, что Людмила нуждатеся в медицинской помощи. Вечером 22 сентября волонтеры сообщили радостную весть - женщину нашли живой. Где она все это время пропадала, не сообщается.

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