В Пермском каре нашли живой пропавшую 31-летнюю женщину

Фото: Поисковый отряд «Регион59»

Волонтеры поискового отряда «Регион59» сообщили, что нашли живой пропавшую 31-летнюю Людмилу Байдерину.

Напомним, Людмила пропала в среду, 20 сентября. В этот день она вышла из дома по улице Бочкарева в Кунгуре и бесследно исчезла. Сообщалось, что Людмила нуждатеся в медицинской помощи. Вечером 22 сентября волонтеры сообщили радостную весть - женщину нашли живой. Где она все это время пропадала, не сообщается.

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