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НовостиОбщество22 сентября 2023 14:21

В Перми на месте бывшего ресторана «Горный хрусталь» откроется концерт-бар

В день открытия гостей ждет вечеринка в стилях 80-х, 90-х и 00-ых
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

29 сентября в Перми откроется концерт-бар «Уралмейстер». Он займет два этажа в здании на улице Уральской, 85, где раньше размещался «Горный хрусталь». Представители «Уралмейстера» обещают, что в день открытия гостей ждет вечеринка в стилях 80-х, 90-х и 00-ых! Хедлайнером вечера станет участница шоу голос Юлия Лунегова.

Как сообщает издание business-class, на площадке нового заведения планируют проводить концерты, организовывать шоу-программы, а также трансляции спортивных матчей. Днем с понедельника по пятницу в заведении будут предлагать бизнес-ланчи. С четверга по субботу в концерт-баре – вечерняя программа со шведским столом и живой музыкой. В воскресные дни акцент сделан на формате дневного семейного бранча.