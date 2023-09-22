В Перми на месте бывшего ресторана «Горный хрусталь» откроется концерт-бар

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

29 сентября в Перми откроется концерт-бар «Уралмейстер». Он займет два этажа в здании на улице Уральской, 85, где раньше размещался «Горный хрусталь». Представители «Уралмейстера» обещают, что в день открытия гостей ждет вечеринка в стилях 80-х, 90-х и 00-ых! Хедлайнером вечера станет участница шоу голос Юлия Лунегова.

Как сообщает издание business-class, на площадке нового заведения планируют проводить концерты, организовывать шоу-программы, а также трансляции спортивных матчей. Днем с понедельника по пятницу в заведении будут предлагать бизнес-ланчи. С четверга по субботу в концерт-баре – вечерняя программа со шведским столом и живой музыкой. В воскресные дни акцент сделан на формате дневного семейного бранча.