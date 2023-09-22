С 23 сентября в Перми изменится автобусный маршрут № 56

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми изменится путь следования автобусного маршрута №56. Как сообщили в городском департаменте транспорта, вместо улицы Карпинского автобусы будут перенаправлены на улицу Стахановскую. Изменения начнут действовать с субботы, 23 сентября.

В ведомстве отметили, что перенос маршрута позволит сократить время в пути и повысить точность соблюдения расписания, а также ввести дополнительные рейсы. Предполагается, что новая схема следования автобусов №56 будет действовать до окончания реконструкции улицы Карпинского.

Пассажирам рекомендуется быть более внимательными. Актуальное расписание, маршруты следования и движение городского общественного транспорта можно посмотреть в режиме онлайн на сайте МКУ «Гортранс» или в его мобильной версии.

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