Спикером думы Кизела переизбрали Рената Гилязетдинова

Фото: Telegram-канал «На местах»
В Кизеле избрали председателя Думы. Об этом сообщает Telegram-канал «На местах».
Так, 22 сентября на первом заседании Думы Кизеловского городского округа нового созыва спикером переизбрали Рената Гилязетдинова. Думу он возглавляет с 2018 года.
Корме того, Ренат Гилязетдинов делегирован в состав Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края.
Ранее также были переизбраны председатели дум Оханского и Краснокамского городских округов.
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