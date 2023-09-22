Спикером думы Кизела переизбрали Рената Гилязетдинова

Фото: Telegram-канал «На местах»

В Кизеле избрали председателя Думы. Об этом сообщает Telegram-канал «На местах».

Так, 22 сентября на первом заседании Думы Кизеловского городского округа нового созыва спикером переизбрали Рената Гилязетдинова. Думу он возглавляет с 2018 года.

Корме того, Ренат Гилязетдинов делегирован в состав Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края.

Ранее также были переизбраны председатели дум Оханского и Краснокамского городских округов.

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