В прокуратуре рассказали подробности о ЧП с самолетом в Перми

Фото: Уральская транспортная прокуратура

В пятницу, 22 сентября, самолет Боинг-737 турецкой авиакомпании AnadoluJet, прилетевший из Антальи, при посадке в аэропорту Перми выкатился на 50 метров за пределы взлетно-посадочной полосы.

Как сообщили в Уральской транспортной прокуратуре, на борту самолета находилось 174 пассажира, из них 26 несовершеннолетних, и 7 членов экипажа. При инциденте никто из пассажиров не пострадал. Все люди, находившиеся на борту, благополучно доставлены в здание аэровокзала.

- В настоящее время пассажиры находятся в здании аэропорта и проходят пограничный контроль, - рассказали в транспортной прокуратуре. - Обстоятельства происшествия устанавливаются.

- Самолет не получил видимых повреждений, - рассказали в аэропорту «Большое Савино».

В 15.50 аэродром Большое Савино возобновил прием и отправление самолетов. А выкатившийся самолет отбуксировали на стоянку.