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НовостиОбщество22 сентября 2023 10:25

В Прикамье с 25 сентября отменят дачные электрички

Электропоезда переходят на зимний график
Лела Минадзе

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском крае с 25 сентября электропоезда перейдут на зимний график. Об этом сообщили в Пермской пригородной компании.

Причина изменений — снижение пассажиропотока, которое традиционно происходит осенью-зимой. В связи с этим перестанут курсировать дачные электрички:

- №6163/6164 Чусовская — Баская — Чусовская;

- №7651/7652 Баская — Басег;

- №6294/6293 Пермь-II — Дивья — Пермь-II;

- №6027/6028 Пермь-II — Григорьевская — Пермь-II;

- №6025/6026 сообщением Пермь-II — Менделеево — Пермь-II;

- №6171 сообщением Кишерть — Верещагино;

- №7196 сообщением Пермь II — Кишерть.

В то же время в расписании появятся новые электрички: № 7194 Пермь-2 — Кунгур и №6193 Кунгур — Верещагино. Они будут курсировать по пятницам и воскресеньям.

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