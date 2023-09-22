В Перми прошли всероссийские соревнования на звание лучшего пожарного

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

В Перми завершился финальный этап смотров-конкурсов на звание «Лучший начальник караула» и «Лучший пожарный» МЧС России 2023. В трехдневном многоборье принимали участие огнеборцы из 18 регионов страны, сообщили в пресс-службе краевого МЧС.

Соревнования проходили на территории стадиона «Динамо» в Перми. В первый день участники показали теоретические знания и продемонстрировали свою физическую подготовку, выполнив подтягивание на перекладине и сдав норматив по челночному бегу. В рамках второго дня состязаний пожарные выполнили задание в виде прикладного упражнения по пожарно-спасательной подготовке.

Сегодня, 22 сентября, заключительный день соревнований. Пожарные в полной экипировке прошли несколько испытаний. В частности, вскрывали двери бензорезом, взбирались на трехэтажную башню, спасали условного пострадавшего и выполнили элементы кроссфита. Кроме того, все желающие смогли сдать нормативы ГТО, а также почувствовать себя настоящим пожарным, примерив экипировку.

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