В Пермском крае автобус вылетел с дороги в кювет

Фото: ЧП ДТП Пермь / ВКонтакте

В Куединском районе автобус съехал с дороги в кювет. Авария произошла возле села Большая Уса. Фотографии с места происшествия очевидцы опубликовали в соцсетях. На снимке видно, что автобус выехал на холм возле обочины дороги. Подробности корреспонденту «Комсомолки» рассказали в МВД по Пермском краю.

– ДТП с автобусом произошло около 12.40 в четверг, 21 сентября. Во время движения водитель автобуса допустил съезд с проезжей части в кювет. В результате происшествия никто не пострадал, – сообщили в пресс-службе ведомства.

Сейчас по факту аварии сотрудники полиции проводят проверку, а также устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.

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