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НовостиОбщество22 сентября 2023 8:47

В Прикамье из-за Солнца ожидаются сбои в работе телерадиовещания

Причиной станут мощные радиоволны
Лела Минадзе

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском крае с 4 по 22 октября возможны сбои телерадиовещания. Об этом предупредили в региональном радиотелевизионном передающем центре.

Причиной сбоев станет осенняя интерференция. Это природное явление когда Солнце, спутник связи в космосе и наземные приемные телерадиостанции оказываются на одной оси. Из-за этого появляются помехи.

Такое явление происходит два раза в год: осенью и весной. Во время сбоев изображение может застыть, рассыпаться на пиксели или полностью исчезнуть на несколько минут. Сбои возможны в промежуток с 10:00 до 14:00.

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