В деревне Пермского края нашли окоп и гильзу времен Гражданской войны

Окоп и гильза были найдены в лесу. Фото: iskra-kungur.ru (Никита Наумов)

В Пермском крае недалеко от села Ленск работники местного агропредприятия нашли старые земляные укрепления и гильзу от винтовки Мосина времен Гражданской войны. Находки обнаружили в районе бывшей деревни Курилы. Об этом сообщает издание «Искра» со ссылкой на агронома Никиту Наумова.

«Судя по всему, это след Гражданской войны 105-летней давности. Наши поля расположены примерно в семи километрах от деревни Веслянка. Во время обхода в лесу наткнулся на старую осыпанную траншею, явно выкопанную людьми», - рассказал агроном местной газете.

Мужчина также добавил, что прошелся по траншее с металлоискателем и нашел старую консервную банку и гильзу от пули к трёхлинейной винтовке Мосина образца 1891 года. Такой тип оружие был широко распространен в регулярных частях русской армии в начале прошлого века.

Как уточняет издания, летом 1918 года на месте, где обнаружены находки, произошел бунт против принудительно мобилизации. На его подавление были стянуты значительные силы. Территория превратилась в зону боев и расстрелов.

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