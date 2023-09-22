Главный приз пермского фестиваля «Флаэртиана» получила режиссер из Ливии

Кадр из фильма «Кого люблю…»

В Перми завершился 23-й Международный фестиваль документального кино «Флаэртиана». Всего в нем был представлен 101 фильм из разных стран. На сеансах побывали более 5 тысяч зрителей, еще около 10 тысяч посмотрели фестивальные картины онлайн.

Главный приз - «Большой золотой Нанук» - жюри присудило фильму ливийского режиссера Анны Бергер «Кого люблю…». Сюжет рассказывает о двух рабочих, которые приезжают в Финляндию восстанавливать летнюю усадьбу эмигрантов 1918 года из Санкт-Петербурга, среди их наследников – режиссер и ее отец. Они наблюдают за процессом реставрации и ведут с рабочими беседы о жизни.

В Национальном конкурсе приз «Малый Золотой Нанук» достался пермскому режиссеру Алексею Романову за фильм LIVE IN ЛЮБИМОВО.