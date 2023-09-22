Как защититься от неожиданных встреч с дикими животными

. Фото: Иван МАКЕЕВ

Воспитанники нефтеюганского филиала детского технопарка «Кванториум» придумали систему видеомониторинга, которая отслеживает перемещение диких животных вблизи поселений Крайнего Севера. Нейросеть в онлайн-режиме обрабатывает видеосигнал с пограничных с лесом территорий. Если хищники выходят за пределы естественной среды обитания, автоматически оповещаются экологи и экстренные службы.

Проект получил название «Умный Север», первый пункт наблюдения за дикой природой развернут в Ханты-Мансийском автономном округе. Оборудование МегаФона передает видео с границы поселка Пионерский и лесного массива. Данные попадают в интеллектуальную систему, которая автоматически идентифицирует дикое животное.

- «ХМАО – самая большая территория России, где обитают бурые медведи. Только в прошлом году было 163 зарегистрированных случая, когда они приходили в жилые кварталы. Проект учащихся «Кванториума», который реализуют технологические гиганты – МегаФон и NtechLab, актуален для всех регионов России, которые сталкиваются с аналогичной проблемой соседства человека и дикой природы, - считает Алла Пивоварова, руководитель проекта «Умный Север» в «Кванториуме» Нефтеюганска.

Биометрическая идентификация обеспечивается платформой компании NtechLab – разработчика видеоаналитического программного обеспечения. Когда искусственный интеллект распознает в видеопотоке медведя и определяет, что он движется к людям, система сигнализирует об этом экологам и экстренным службам.

Ребята активно участвуют в проекте: сейчас они вместе с NtechLab «обучают» нейросеть максимально точно распознавать диких животных на базе массива видеоматериала. В этой работе активно помогают сотрудники местных заповедников «Малая Сосьва» и «Юганский».

- Идея школьников применить современные цифровые технологии для заботы о животных очень созвучна тому, что мы делаем уже не первый год по всей стране. Сейчас технологии МегаФона обеспечивают круглосуточную и автоматизированную поддержку самым разным сферам общества и бизнеса: наши системы экомониторинга в режиме 24/7 собирают и анализируют данные о состоянии окружающей среды, а промышленные и строительные объекты наших партнеров оснащены системами мониторинга транспортной и производственной безопасности, - комментирует директор по национальным проектам МегаФона Александр Калошин.