В Пермском крае назойливых коллекторов оштрафовали на 8 млн рублей

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Пермском крае судебные приставы оштрафовали назойливых коллекторов на сумму более 8 млн рублей. Об этом сообщили в краевом управлении ФССП.

С начала года с жалобами на работу коллекторов, которые пытались взыскать просроченную задолженность, обратились 440 жителей Прикамья. Всего заведено 182 административных дела о нарушении прав граждан. Из них 172 организации привлечены к ответственности.

Чаще всего коллекторов наказывали за оскорбления должников и их близких, оказание психологического давления, слишком частые телефонные звонки, а также за недостоверную информацию о последствиях невозврата задолженностей. Отмечается, что число выявленных нарушений увеличилось почти в 1,5 раза, по сравнению с прошлым годом.

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