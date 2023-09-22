Пермь на конкурсе «Мисс Россия 2023» представит 19-летняя Анастасия Омелина

Фото: Анастасия Омелина / ВКонтакте

Пермь на конкурсе «Мисс Россия 2023» будет представлять 19-летняя Анастасия Омелина. Анастасия прошла непростой кастинг от Перми и оказалась среди 50 девушек, которые будут бороться за корону победительницы.

«По итогам трех этапов кастинга, просмотра 85 тысяч заявок на конкурс, я вошла в топ-50 и стала финалисткой «Мисс Россия 2023». Меня ждут 3 недели подготовки к финалу и много испытаний», - написала пермячка на своей странице в соцсети ВКонтакте.

Сейчас Анастасия, как и другие финалистки конкурса, находятся в Москве. В течение трех недель участницы конкурса красоты будут готовиться к финалу. Торжественная церемония финала «Мисс Россия — 2023» состоится 8 октября. Победительница «Мисс Россия» получит в качестве приза один миллион рублей и корону. Также она получит возможность участвовать в конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная».

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