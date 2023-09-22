В Прикамье на выходных потеплеет до +25 градусов

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском крае ожидается аномальная жара. Пик тепла придется на 23-25 сентября. Об этом рассказали метеорологи ГИС-центра ПГНИУ.

В пятницу, 22 сентября, возможны небольшие дожди. Температура воздуха составит от +10…+12 градусов на северо-востоке края и до +17…+19 на юго-западе. В Перми будет +15…+17.

В субботу после холодной ночи, когда температура опустится до +2…+7, днем потеплеет до +17…+22. Местами в регионе будет до +24.

В воскресенье прогнозируется аномально теплая малооблачная погода. Днем ожидается +20…+25 градусов, а это на 10 градусов выше нормы. Также возможно обновление суточного рекорда тепла в Перми, установленного в 2004 году. Тогда температура составила +23,5 градуса.

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