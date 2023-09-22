В Пермском крае выросла смертность среди 20-летних

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Прикамье за прошлый год выросла смертность среди молодых людей в возрасте 20-24 лет. Статистику привела руководитель агентства по делам молодежи Юлия Феткулова.

Среди 20-летних самыми распространенными являются болезни органов дыхания (35,7%), а также болезни глаз (12%) и костно-мышечные заболевания (8%).

При этом отмечается, что снизилась смертность среди подростков 15-19 лет и взрослых 30-35 лет.

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