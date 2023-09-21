Пермский цирк предупреждает о мошеннических сайтах, продающих билеты

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пермский цирк предупреждает о мошеннических сайтах, которые продают фальшивые билеты на представления. Об этом сообщается на официальной странице учреждения в социальных сетях.

«Участились случаи появления сайтов-двойников, где значительно завышена реальная стоимость билетов, частично скопирован внешний вид официального сайта и активно продвигается реклама в поисковых системах. Пермский цирк не имеет никакого отношения к таким сайтам и сервисам», - говорится в сообщении.

Пермяков просят быть более внимательными и осторожными. Зрителям рекомендуют совершать онлайн-покупку билетов на представления только на официальном сайте Пермского цирка: circus-perm.ru. Любую информацию при покупке билетов можно уточнить по телефону :8 (342) 260-47-70.

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