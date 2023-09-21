Заксобрание Пермского края одобрило поправки в бюджет на три года

Фото: permkrai.ru

Сегодня на пленарном заседании депутаты Заксобрания Пермского края в двух чтениях поддержали поправки в бюджет на 2024-2026 годы, которые внесены по инициативе губернатора Дмитрия Махонина. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Всего в этом году на здравоохранение в Прикамье дополнительно выделят порядка 1,8 млрд рублей. В частности, более 1,3 млрд рублей направят на капремонт медучреждений. Из них в 2023 году из бюджета предлагается выделить 465,5 млн рублей, а в 2024 году – еще 900 млн рублей. На эти средства отремонтируют 12 больниц и поликлиник в Перми, Усть-Качке, Губахе, Гремячинске, Соликамске и Верещагино.

Также в Пермском крае планируется увеличить финансирование на обеспечение лекарственными препаратами льготников. На эти цели краевые власти намерены дополнительно направить почти 500 млн рублей.

Кроме того, на 64 млн рублей увеличится объем средств на единовременные компенсационные выплаты медработникам. В больницы Прикамья приедут работать 40 новых специалистов из других регионов России. В частности, ожидается приезд медиков из Санкт-Петербурга, Татарстана, Краснодарского края и Свердловской области.

Предлагается дополнительно выделить 707,6 млн рублей на оказание медицинской помощи онкобольным и еще 24 млн рублей на оказание высокотехнологичной медпомощи.

Как отметил спикер краевого парламента Валерий Сухих, принятый пакет поправок отвечает приоритетам региональной политики и требованиям населения.

«Отмечу большую заслугу губернатора Дмитрия Махонина в том, что удалось изыскать такие объемы дополнительных средств на столь важные для жителей региона направления. В Прикамье значительно повысилась выявляемость онкологии, поэтому увеличиваем расходы на медицинскую помощь таким пациентам. Сейчас этой помощи ждут несколько тысяч прикамцев», – подчеркнул парламентарий.

Помимо этого, проект закона предусматривает дополнительные средства на обеспечение льготной перевозки отдельных категорий граждан на муниципальных и межмуниципальных маршрутах. На эти цели из краевого бюджета планируется выделить 118,4 млн рублей. Еще 22 млн рублей предназначены на организацию льготного проезда в электричках для школьников и студентов.

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