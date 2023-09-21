Глава Перми проводит новые кадровые перестановки в администрации

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В администрации Перми новые кадровые перестановки. С 25 сентября будет создан функционально-целевой блок «Общественные связи города». Об изменениях в работе мэрии сообщил глава Перми Эдуард Соснин в своем Telegram-канале.

В новый блок войдут информационно-аналитическое управление, управление по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям, отдел по взаимодействию с гордумой. О том, кто возглавит данный блок, пока не сообщается.

Кроме того, планируется усилить блок «Общественная безопасность города». В его структуру войдет контрольный департамент. Ведомство будет проводить внутренний контроль работы мэрии и проверки в сфере благоустройства. Также произойдут изменения в работе административно - управленческого блока, то есть аппарат мэрии. В эту структуру войдёт правовое управление.

Изменения структуры администрации города в соответствии с организацией краевого правительства мэр Перми объяснил повышением эффективности работы и более четкой координацией.

Напомним, бывший министр экономического развития Пермского края Эдуард Соснин был утвержден на пост главы Перми 22 августа на заседании гордумы. За него проголосовали 24 депутата из 30 присутствовавших на заседании. Вчера, 28 августа, состоялась церемония официального вступления Эдуарда Соснина в должность главы города.

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