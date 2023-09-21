В Нижнем Новгороде прошла конференция «Стратегия выхода на китайские рынки»

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20 сентября в Нижнем Новгороде состоялась конференция «Стратегия выхода на китайские рынки», спикером которой стал профессор, доктор исторических наук, ведущий российский эксперт по Китаю и странам Азии, директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Маслов. Организатором встречи выступил Волго-Вятский банк Сбербанка.

Последние полтора года можно назвать уникальными для российско-китайского экономического партнёрства. По данным Федеральной таможенной службы РФ, за 8 месяцев текущего года товарооборот России и Китая вырос на 25% и достиг 142 млрд долларов.

Участники встречи обсудили оптимизацию налогообложения и расходов при работе в Китае, ключевые стратегии для российских товаров на китайском рынке, особенности бизнес-коммуникаций с китайскими партнерами, адаптацию российской продукции под запросы китайского рынка и многое другое. Наиболее живой отклик вызвала сессия вопросов-ответов со спикером: к диалогу присоединились предприниматели из Перми, Удмуртии, Чувашии, Владимира и Кирова, Нижнего Новгорода и Марий Эл.

Петр Колтыпин, вице-президент, Председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Задача Сбера — помочь отечественному бизнесу комфортно взаимодействовать с китайскими партнерами, и у нас для этого множество инструментов. Нашим клиентам доступно комплексное сопровождение: Сбер ищет покупателей и поставщиков за рубежом, берет на себя валютный контроль, работу с документами, расчёты, мониторинг зачислений и многое другое. С другой стороны, мы стремимся помочь китайскому бизнесу быть успешным в России. Среди корпоративных клиентов Сбера по всей стране не менее 7,5 тыс. компаний-резидентов с китайским участием. Для нас важно комплексное обслуживание взаимодействия российского и китайского бизнеса. И в нашем арсенале не только банковские продукты и услуги. Мы готовы выступать инициаторами обсуждения вопросов сотрудничества, предоставлять площадки для дискуссий, приглашать к диалогу экспертов высшего уровня. Уверен, сегодняшняя встреча закрыла множество белых пятен и стимулировала смелее расширять горизонты своего бизнеса»