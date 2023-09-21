В Перми к 2026 году построят центр одаренных детей

Фото: администрация Перми

В Перми на правом берегу Камы по улице Академика Королева, 13 появится Центр поддержки одаренных детей. Его планируют построить за 27 месяцев, то есть не позднее 2026 года.

Правительство Пермского края намерено заключить концессионное соглашение с ООО «Центр выявления и поддержки одаренных детей». Здание будет переменной этажности — до пяти этажей и с подземным этажом.

Площадь центра составит не менее 13 тысяч квадратных метров. Там обустроят спортзал, лабораторные, методические, учебные кабинеты, тренажерный зал, библиотеку и прочее. Также появится спальный корпус для временного проживания учащихся и преподавателей. Центр будет рассчитан на 200 детей.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер