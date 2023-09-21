Пермь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 сентября 2023 10:36

В Перми к 2026 году построят центр одаренных детей

Он будет рассчитан на 200 учебных мест
Лела Минадзе
Фото: администрация Перми

Фото: администрация Перми

В Перми на правом берегу Камы по улице Академика Королева, 13 появится Центр поддержки одаренных детей. Его планируют построить за 27 месяцев, то есть не позднее 2026 года.

Правительство Пермского края намерено заключить концессионное соглашение с ООО «Центр выявления и поддержки одаренных детей». Здание будет переменной этажности — до пяти этажей и с подземным этажом.

Площадь центра составит не менее 13 тысяч квадратных метров. Там обустроят спортзал, лабораторные, методические, учебные кабинеты, тренажерный зал, библиотеку и прочее. Также появится спальный корпус для временного проживания учащихся и преподавателей. Центр будет рассчитан на 200 детей.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер