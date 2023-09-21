В Перми снимают романтический фильм «Втроем»

Скрин видео: Свердловская киностудия

В Перми стартовали съемки фильма «Втроем». Об этом рассказали в Свердловской киностудии.

«Втроем» — это романтическое роуд-муви, в основе которого лежит история Даши и Славы, которые едут в командировку по Уралу. Каждый этап роуд-муви — новый виток в развитии отношений между героями, и так рождается романтическая история. Режиссер фильма — Александра Сарана.

Съемки в Перми стартовали сегодня, 21 сентября. Через несколько дней съемочная группа переместится в Чусовой.

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