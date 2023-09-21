Сергей Жуков в Перми устроит бесплатный предпоказ сериала «Плакса»

25 сентября в культурном пространстве Часовой завод в Перми состоится предпоказ и обсуждение первой и второй серий фильма «Плакса» (16+) линейки WinkOriginals цифрового видеосервиса Wink от «Ростелекома». Музыкальная драма «Плакса» от Сергея Жукова — совместный проект компании «РУКИ ВВЕРХ! ПРОДАКШН», видеосервиса Wink и телеканала СТС.

Жители столицы Прикамья посмотрят первую и вторую серии «Плаксы» на большом экране на трое суток раньше всероссийской цифровой премьеры и одними из первых на Урале. В день предпоказа к пермским зрителям обратится лидер российской поп-группы «Руки Вверх!» и продюсер Сергей Жуков. Главную роль в сериале сыграла дочь певца – Ника Жукова.В сериале также снимались Ирина Розанова, Агата Муцениеце, Роман Маякин, Ваня Дмитриенко и другие.

За несколько минут до премьеры на площадке выступит пермская группа «Дискаверы». Для гостей кинотеатра они исполнят саундтрек из сериала – композицию «Девочка-плакса»,начинающей певицы и актрисы Ники Жуковой.

Алена Пахомова, директор культурного пространства «Часовой завод»:

«“Часовой завод” работает для воплощения проектов любого формата: спектаклей, концертов, выставок, перформансов, лекций и мастер-классов. Это уже четвертый предпоказ, который мы делаем совместно с компанией “Ростелеком”. Первым опытом был сериал “Балет, далее “Макс и Гусь” затем “Ухожу красиво”. Зрителям понравилась атмосфера нашего уютного зала и возможность первыми в стране увидеть серию, поэтому мы решили сделать такие мероприятия традиционными».

По сюжету сериала «Плакса» главная героиня — школьница Маша (Ника Жукова) — вместе с родителями вынуждена переехать в другой город. После элитной гимназии на Рублёвке девочке непросто смириться с порядками провинциальной школы. Здесь она становится жертвой буллинга — изощренного психологического и физического преследования со стороны одноклассниц. С их подачи к Маше приклеилось прозвище «Плакса». Справляться с проблемами и слезами героине помогает только музыка и группа, которую она собрала вместе с другими учениками (Ваня Дмитриенко, Даниил Муравьёв, Софья Николаева).

Петр Козловский директор пермского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Сентябрь — время ярких премьер, обновлений и новых стартов. Предпоказы сериалов из видеосервиса Wink от "Ростелекома" точно станут источником вдохновения для пермяков! Мы стараемся выходить за привычные рамки, чтобы дать людям почувствовать разнообразие нашего контента даже вне домашних стен. Сотрудничество с культурным пространством “Часовой завод”в Перми— отличный тому пример».

После предпремьерного показа состоится паблик-ток на тему буллинга. В диалоге примут участие режиссер сериала Андрей Силкин. Он родился в городе Верещагино Пермского края. Сейчас уже долгое время работает в Москве. Известен как постановщик телесериала «Маргоша» (второй и третий сезоны) и других российских сериалов. К обсуждению буллинга в школе присоединитсяеще Ирина Чернова, руководитель кибердружины Пермского края и ЕленаПрусова, PR-директор Wink от «Ростелекома».

В России, согласно официальной статистике федерального омбудсмена, больше половины детей (52 %) сталкивались с буллингом в школе, при этом треть подростков стараются никому не рассказывать об этих случаях.