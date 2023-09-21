Пермский зоопарк передадут в собственность края до 20 ноября

Фото: Пермский зоопарк

Пермский зоопарк передадут в краевую собственность. Сделать это намерены до 20 ноября 2023 года. Соответствующее постановление опубликовано на сайте горадминистрации.

Краю безвозмездно передадут все имущество зоопарка: вольеры, киоски, детские площадки, а также птиц и животных. Все это оценивается в 20,6 млн рублей.

Сейчас в микрорайоне Нагорный продолжается строительство нового зоопарка. Стартовало оно еще в 2017 году. Завершить его могут осенью этого года.

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