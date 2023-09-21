В Перми на закрытии молодежного фестиваля «Соседи» выступит Коста Лакоста

Фото: Даниил ОПАРИН

В Перми на площади перед Театром-Театром 23 сентября пройдет закрытие молодежного фестиваля «Соседи».

До этого во всех районах города прошел отбор молодых исполнителей. Лучшие из них представят на концерте свои творческие номера. Как рассказали мэрии Перми, он начнется в 18:00.

Также на фестивале выступил российский поп-исполнитель Коста Лакоста. Он стал известен после выхода совместных треков с Элджеем. Также успел выпустить совместные хиты вместе с Томми Кэшем и Лолитой.

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