В ТРК «Семья» на 13% вырос поток покупателей

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В ТРК «Семья» посещаемость в августе выросла на 13% по сравнению с прошлым годом, а в целом за лето — на 4%. Об этом рассказали в администрации торгового центра.

В ТЦ заполнили площади, пустующие после ухода из России брендов. На рост показателя также повлияли подготовка к учебному году и возможность купить электронику по прежнему курсу рубля.

Руководство торгового центра отметило, что этим летом покупатели активно реагировали на снижение цен и распродажи. Кроме того, российские марки работают над качеством товара и расширением ассортимента, используя благоприятную конкурентную.

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