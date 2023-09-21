В Пермской художественной галерее с 3 октября закроют постоянные экспозиции

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Постоянные экспозиции Пермской художественной галереи закроют с 3 октября. Это экспозиции деревянной скульптуры, русского искусства и часть экспозиции западноевропейского искусства.

Экспонаты перевезут во временное фондохранение. Там они будут до самого окончания строительства нового здания на территории завода Шпагина. Открыть его обещают в сентябре 2024 года.

При этом в здании собора сохранятся временные выставки: «Чугун. Уральская классика», «Небесные покровители земли русской», «Узоры декоративно- прикладного и ювелирного искусства России», «Арка, балка, капитель». Их можно будет посмотреть до конца октября.

Вместе с закрытием постоянных экспозиций стартуют проектно-изыскательские работы по реконструкции собора. Точная дата закрытия временных экспозиций зависит от графика проводимых работ.

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