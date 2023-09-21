Правительство не стало выкупать активы пермского завода имени Дзержинского

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Минпромторг и Росимущество вновь не воспользовались своим правом преимущественного выкупа машиностроительного завода имени Дзержинского. Об этом сообщил «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на источник.

Оборонное предприятия вновь выставили на продажу. Максимальная цена — 724,3 млн рублей. Согласно условиям продажи, каждые семь дней сумма снижается на 5%. Так, она может снизиться до 181,2 млн рублей. Заявки на новые торги будут приниматься с 30 октября до 27 ноября.

Напомним, что завод имени Дзержинского находится в процедуре банкротства с 2005 года. В первый раз его пытались продать в 2014 году, но торги были признаны несостоявшимися.

В апреле этого года победителем очередных торгов было московское ООО «ПСК „Спецпроектстрой“». Цена сделки составляла 725 млн рублей. В результате сделку по продаже имущества обанкротившегося предприятия завершить не удалось.

Завод производит изготавливает радиовзрыватели и другие комплектующие для ракет, масляные сепараторы, используемые на судах военно-морского флота, а также гражданскую продукцию.

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