Председателем Оханской думы переизбрали Андрея Зубрикова

Фото: Telegram-канал «На местах»

В Оханске избрали председателя Думы. Об этом сообщает Telegram-канал «На местах».

Так, 20 сентября на первом заседании Думы Оханского городского округа нового созыва спикером переизбрали Андрея Зубрикова. Кроме того, его делегировали в состав Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края.

Также Андрей Зубриков занимает пост начальника Оханского управления Краснокамского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь».

Напомним, что в Краснокамском городском округе тоже переизбрали председателя Думы — им вновь стал Дмитрий Чеплыгин.

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