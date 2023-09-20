В Пермском крае упал урожай зерна и картофеля

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Прикамье подвели итоги сбора сельхозпредприятий и фермерских хозяйств региона. Об этом сообщил Пермьстат.

Так, на начало сентября 2023 года намолочено 247,7 тысяч тонн зерна. Это на 7,9% меньше, чем в прошлом году за аналогичный период времени. Также на 4,6% снизился валовой сбор картофельных клубней. Показатель в этом гону составил 93,6 тысяч тонн.

При этом вырос сбор овощей на 4,5%.

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