В ПГНИУ могут закрыть научную библиотеку

Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

Пермский университет могут оставить без своей научной библиотеки. Как рассказывает 59.ру, оттуда уже вынесли 37 компьютеров и уникальную научную литературу. По данным издания, освободившееся помещение хотят передать открытому при вузе IT-институту.

Чтобы предотвратить ликвидацию библиотеки, студенты ПГНИУ обратились с открытым письмом к министру науки и высшего образования Российской Федерации Валерию Фалькову. Студенты отметили, что выносить компьютеры и книги начали 7 сентября по распоряжению и.о. ректора Игоря Германова.

Учащиеся также добавили, что из библиотеки уволили двоих сотрудников, а остальных перевели на неполные ставки. В университете ситуацию пока не прокомментировали.

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