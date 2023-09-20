В Перми обновят участок психиатрической больницы на Банной Горе

Фото: pkkpb.ru

В Перми облагораживают территорию психиатрической больницы на Банной Горе. Завершить работы планируют до конца 2023 года.

Как рассказывает 59.ru, в больничном городке обустроят проезжую часть и тротуары, установят бордюры, организуют парковку, поставят малые архитектурные формы. Площадь в 174 квадратных метов освободят от 1232 стволов деревьев, 896 пней и 226 кустов. После этого участок заново озеленят.

Кроме того, там достраивают новый корпус. В Минздраве Прикамья сообщают, что объект готов на 70%. Он будет рассчитан на 260 круглосуточных коек, а также шесть коек отделения реанимации и интенсивной терапии.

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