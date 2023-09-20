Премьера оперы «Сердце Пармы» в Театре-Театре

С 21 по 24 сентября на большой сцене Театра-Театра пройдет серия показов оперы «Сердце Пармы». Премьера состоится в рамках юбилейной программы «Пермь-300» и будет сопровождаться тремя тематическими выставками и бесплатной образовательной лекцией музыкального критика Юлии Бедеровой.

Опера по мотивам одноименного романа крупнейшего российского писателя Алексея Иванова «Сердце Пармы» 16+представляет собой образец синтетического искусства: вокал, пластика, драматическое существование актеров органично соединяются с элементами кукольного театра и эффектной сценографией.

Творческая идея команды спектакля (композитор Александр Платонов; режиссер, хореограф Олег Глушков, дирижер-постановщик Кирилл Бузмаков, художник-сценограф Маша Левина, художник по костюмам Полина Гречко, художник по свету Иван Виноградов, режиссер по пластике Ксения Малинина)строится на ярком индивидуальном почерке, рожденном в том числе в результате плотного взаимодействия авторов с этномузыкологами.

Музыку спектакля «Сердце Пармы» можно сопоставить скорее не с сюжетом романа, а со стилем и слогом Алексея Иванова, считает дирижёр-постановщик премьеры Кирилл Бузмаков:

«В партитуре существуют женская и мужская сферы: струнные и деревянные духовые поддерживают игру девушек на народных музыкальных инструментах, а медные духовые подчёркивают твёрдость мужских голосов и их музыку. Да, каждый исполнитель на сцене не только поёт, но и использует музыкальные инструменты. Девушки в спектакле играют на обертоновых флейтах, барабанках и пэлянах. Мужчины же извлекают звуки из металлических труб. При этом каждый исполнитель существует на сцене в индивидуальном темпе и звуковысотности, что рождает удивительный полифонический эффект».

Нарочитая театральная условность сценического действия позволяет отвлечься от романа и тем более фильма по произведению А. Иванова. Опера «Сердце Пармы» Театра-Театра – это сочиненный мир, в котором любовь не идеальна, музыка математична, а металлическая сила Пришлых проваливается в мягкие мхи и доброту Местных. Необычная трактовка скорее отсылает к архетипическим, философским пластам книги, а не к самому сюжету, нарративу. Эпизоды перекликаются с романом, но создают при этом новое пространство образов и смыслов. Важной чертой оперы является почти полное отсутствие текстов: артисты пропевают отдельные ноты и слова (местные топонимы, имена языческий божеств и пр.), и лишь у главных персонажей (в роли Михана Александр Гончарук, в роли Тиче Анастасия Тиунова) есть небольшие текстовые фрагменты.

Премьера «Сердце Пармы» станет знаковым событием в программе юбилея города, а также истории Театра-Театра, ведь к появлению в репертуаре спектакля по этому произведению А. Иванова театр шёл больше 10 лет. Художественный руководитель ТТ Борис Мильграм:

«Роман «Сердце Пармы» мне приглянулся больше десяти лет назад; была идея поставить по нему мюзикл. Я начал искать соавторов, но проект не реализовался. Вместе с тем в нашем театре в 2013 году был поставлен спектакль по другому роману этого писателя – «Географ глобус пропил» (16+). Все эти годы меня не покидала мысль воплотить «Сердце Пармы» на нашей сцене, и к трёхсотлетию Перми она будет реализована. Мы приобрели права на театральное воплощение романа, и в декабре 2021 года при поддержке Министерства культуры Пермского края в рамках фестиваля «Лаборатория мюзикла» провели конкурс среди творческих команд, готовых реализовать проект. Нам хотелось оригинального, своего, самобытного воплощения этого, на мой взгляд, очень хорошего замысла автора. В конкурсе победила концепция команды режиссера, хореографа Олега Глушкова».

В мае 2022 года авторы будущего спектакля приехали в Пермь, чтобы познакомиться с труппой. Тогда они провели кастинг-лабораторию. Работая с артистами, постановщики пробовали на практике различные музыкальные, пластические, вокальные решения, чтобы потом применить полученный опыт в создании финальной партитуры.

Первые показы оперы «Сердце Пармы» состоятся 21 и 22 сентября в 19:00, 23 и 24 сентября в 14:00 и 18:00.В рамках премьерной серии театр организует для зрителей три тематические выставки. В нижнем фойе зрители смогут познакомиться с изображениями и легендами пермского звериного стиля в экспозиции «Духи Пармы». В верхнем фойе разместится фотовыставка «В сердце пармы» с авторскими фотографиями природы Пермского края от Юрия Чернова, Александра Панькова, Павла Жигалова и Сергея Харина, а также выставка эскизов костюмов и сценографии оперы. Кроме того, 24 сентября, в финале премьерной серии, все желающие зрители смогут посетить бесплатную лекцию музыковеда, музыкального критика Юлии Бедеровой (Москва), посвященную современному музыкальному театру. Начало лекции в 16:00, вход по билетам на оперу «Сердце Пармы».