«Лента» пообещала не закрывать в Перми проект «Правильное вино»

Фото: lenta.com

С 2021 года торговая сеть «Лента» владеет магазинами «Семья». Их сейчас закрывают, но проект «Правильное вино» намерены сохранить. Об этом сообщает 59.ru со ссылкой на пресс-службу «Ленты».

Экс-владелец «Семьи», бывший губернатор Пермского края Олег Чиркунов запустил на базе магазинов проект «Правильное вино». В рамках этого проекта с 2016 года вино поставлялось из Италии, Испании, Чили, Франции и ЮАР.

Как отметило руководство «Ленты», проект решили сохранить и активно развивать. Ассортимент практически не изменился, но его намерены расширять.

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