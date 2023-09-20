В Перми установили арт-объект, подаренный Нижним Новгородом

Фото: ВКонткте/Подслушано Пермь

В пермском микрорайоне Парковый на круговом движении на перекрестке Маяковского и Есенина установили металлическую башню. Оказалось, что это новый арт-объект.

Как рассказывает 59.ru, арт-объект высотой 25 метров Перми подарило правительство Нижнего Новгорода. Там аналогичные башни появились в 2021 году к 800-летию города. Установлены они в память об архитекторе Владимире Шухове и его работе — двух Шуховских башнях по 128 метров высотой. Расположены они в городе Дзержинск на берегу Оки.

На следующей неделе в Перми запланировано открытие нового арт-объекта. Предварительно, оно состоится 28 сентября.

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