Музей филиала «Азот» вошел в десятку лучших в России

Корпоративный музей филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» взял серебро в номинации «Корпоративная социальная ответственность» V Национальной премии «Корпоративный музей» и вошел в десятку лучших музеев России. Награда за реализацию проекта «Индустриальный пейзаж» была вручена в Екатеринбурге в середине сентября.

Национальная премия «Корпоративный музей» — единственная не только в России, но и в мире. В юбилейном для премии году было представлено 68 проектов в 17 номинациях. Около 200 делегатов собрались на форуме корпоративных музеев на площадке культурно-выставочного комплекса «Синара Центр», г. Екатеринбург. Корпоративный музей «Азота» представил арт-проект «Индустриальный пейзаж», посвященный 90-летию предприятия и города Березники.

Елена Нежданова, руководитель корпоративного музея филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

- «Азот» — одно из крупнейших предприятий химической отрасли Пермского края и России в целом. Благодаря строительству Березниковского химического комбината родился и город Березники — промышленный центр Верхнекамья. Идея проекта заключалась в том, чтобы показать, насколько красивым может быть место, где работаешь и живешь. Именно поэтому мы обратились к первоистокам — к рождению завода и города, к периоду первой пятилетки. Проект «Индустриальный пейзаж» выходит за рамки предприятия — оно объединяет и его, и город. Мы решили популяризировать забытый жанр индустриального пейзажа и привлечь к проекту местных и именитых художников.