Во Фролах Пермского округа произошел крупный пожар

Фото: ЧП и ДТП | Пермь / Telegram

Днем 20 сентября в селе Фролы Пермского округа местные жители заметили столб черного густого дыма. Фото и видео пожара очевидцы опубликовали в соцсетях. Некоторые пользователи предположили, что там загорелись цистерны. Ситуацию прокомментировали в региональном управлении МЧС.

Сообщение о возгорании на улице Весенняя поступило в 12.57. Огонь охватил отдельно стоящее здание. К месту вызова были направлены 17 человек личного состава и 7 единиц техники. Площадь пожара составила шесть квадратных метров

– Происходило горение сооружения печки примыкающей к строению зерносушилки. Никакие «цистерны» не горели. В 13.21 пожар был ликвидирован, - уточнили в пресс-службе ведомства.

В результате происшествия погибших и пострадавших нет. Сейчас по факту пожара сотрудники МЧС проводят проверку, а также устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер