Приговор по делу бывшего замглавы Дзержинского района Перми огласят 25 сентября

Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

Сегодня, 20 сентября, в суде Дзержинского района Перми прошло заседание по уголовному делу бывшего заместителя главы районной администрации Николая Ракинцева. Его подозревают в превышении должностных полномочий.

Как сообщает «В курсе.ру», в своем последнем слове г-н Ракинцев заявил, что не признает себя виновным и попросил суд снять с него все обвинения. После этого судья удалилась в совещательную комнату. Приговор будет вынесен 25 сентября.

Напомним, Николай Ракинцев был задержан в декабре прошлого года после обысков в администрации Дзержинского района Перми. В отношении него возбудили уголовное дело по статье ч.1 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий). По версии следствия, преступление связано с реализацией программы «Формирование комфортной городской среды».

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