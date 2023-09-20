В полиции Прикамья прокомментировали ДТП с лосем, в котором погибла беременная

Фото: Виталий Юрьев

Сегодня, 20 сентября, в час ночи автомобиль ВАЗ 2112 столкнулся на дороге с лосем. Подробности ДТП прокомментировали в полиции Пермского края.

- На 483 километре трассы Подъезд к Перми 26-летний водитель допустил наезд на лося, автомобиль съехал в кювет и перевернулся, - сообщили в пресс-службе ведомства. - В ДТП погибла 24-летняя пассажирка, водитель госпитализирован. По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Напомним, как уже писала «КП»-Пермь», погибшая женщина находилась на девятом месяце беременности.