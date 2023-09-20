Уборочная кампания в Пермском крае близка к завершению

Фото: краевое Минагро.

В сельском хозяйстве Прикамья продолжается горячая пора – завершается уборка урожая, идет закладка урожая будущего года.

Министр агропромышленного комплекса Пермского края Павел Носков провел очередное заседание оперштаба. Его участники обсудили ход уборочной кампании в регионе, заготовку кормов на зимне-стойловый период, обеспечение пожарной безопасности на землях сельскохозяйственного назначения и объектах АПК и ряд других вопросов.

На заседании прозвучало, что в Прикамье уже убрано более 80 процентов посеянных зерновых и зерно-бобовых культур. Несмотря на долгий засушливый период, отмечаются динамичные темпы работ по уборке урожая и проведению осенне-полевых работ. Перевыполнили плановые показатели сельхозпроизводители в четырех района края - в Еловском, Красновишерском, Сивинском и Уинском.

Продолжается уборка овощей и корнеплодов. Картофель убран на половине площадей.

- Обращаю внимание коллег из муниципалитетов, где темпы уборочной кампании ниже среднего, что необходимо активизировать работу и информировать в оперативном режиме о ситуациях, когда необходима помощь,- отметил глава Минагро Павел Носков.

Сейчас в хозяйствах регионов активно проходит подготовка полей под яровой сев. Вспахано 94 тысяч гектаров пашни, что на 20 тысяч га больше, чем в прошлом году. При этом особое внимание уделяется обеспечению сельхозпроизводителей горюче-смазочными материалами.

Говоря о ситуации с озимыми, Павел Носков отметил, что посеяли озимых культур на зерно и зеленый корм на площади более 20 тысяч гектаров, что чуть больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным отраслевых специалистов на 1 сентября текущего года, сельхозпроизводители уже получили господдержку в размере около 70 процентов средств госпрограммы АПК Пермского края. Это на 20 процентов больше, чем в сентябре прошлого года.

По итогам оперштаба курирующим заместителям глав округов рекомендовано уточнить потери урожая, которые сложились из-за засухи по каждому округу и держать на особом контроле обеспеченность сельхозпроизводителей ГСМ.