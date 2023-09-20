В Перми модернизировали сайт с расписанием общественного транспорта

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми модернизировали городской сайт с расписанием общественного транспорта. На сервис добавлена функция по корректному отображению автобусов и трамваев, сообщили в пресс-службе мэрии.

Теперь при отсутствии трамвая или автобуса на линии, он оперативно исключается из планового расписания. При выпуске резервного транспортного средства и восстановлении графика, рейс будет возвращен в онлайн-расписание. Отмечается, что это позволит пассажирам получать актуальную информацию о работе городского транспорта и избежать долгого ожидания.

В департаменте транспорта уточнили, что в течение месяца система проходит тестовую эксплуатацию. В штатном режиме сервис начнет свою работу в октябре.

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