В Перми модернизировали сайт с расписанием общественного транспорта

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Перми модернизировали городской сайт с расписанием общественного транспорта. На сервис добавлена функция по корректному отображению автобусов и трамваев, сообщили в пресс-службе мэрии.
Теперь при отсутствии трамвая или автобуса на линии, он оперативно исключается из планового расписания. При выпуске резервного транспортного средства и восстановлении графика, рейс будет возвращен в онлайн-расписание. Отмечается, что это позволит пассажирам получать актуальную информацию о работе городского транспорта и избежать долгого ожидания.
В департаменте транспорта уточнили, что в течение месяца система проходит тестовую эксплуатацию. В штатном режиме сервис начнет свою работу в октябре.
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