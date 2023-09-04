В Пермском крае мужчина изрезал возлюбленную ножом

От полученных ран 24-летняя девушка потеряла сознание. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Верещагино пьяный 26-летний мужчина во время ссоры со своей подругой избил ее и изрезал ножом. ЧП произошло в июне в одной из городских квартир.

От полученных ран 24-летняя девушка потеряла сознание, а ее мучитель, подумав, что она умерла, поспешил сбежать.

СКР по Пермскому краю сообщает, что пострадавшую удалось спасти только благодаря вовремя оказанной медпомощи. Подозреваемого задержали и возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

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