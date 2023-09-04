В ДТП на трассе Пермь-Екатеринбург погибла пассажирка иномарки

Фото предоставлено источником "Комсомолки"

В понедельник, 4 сентября, на трассе Пермь-Екатеринбург произошло смертельное ДТП. Как сообщил "КП-Пермь" источник, знакомый с ситуацией, около 20.30 у отворота на поселок Голдыревский столкнулись Volkswagen Polo и КамАЗ.

- Судя по всему, водитель иномарки - женщина, решила резко повернуть перед грузовиком и получила удар в боковую часть машины, - говорит источник "Комсомолки". - От удара 40-летняя женщина - пассажир иномарки - получила смертельную травму и скончалась до прибытия медиков. Водитель иномарки, как и водитель КамАЗа, не пострадали.

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