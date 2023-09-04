Командир танка из Прикамья награжден Орденом Мужества

Иван Малышев получил Орден Мужества. Кадр видео: t.me/mahonin59

В Перми командир танкового экипажа батальона «Молот» Иван Малышев получил Орден Мужества. Его вручил военнослужащему губернатор Дмитрий Махонини. Экипаж танка Ивана отличился в боях за Угледар – он, как командир, был представлен к медали «За боевые отличия».

Весной во время выполнения боевой задачи командир получил серьезное ранение.

- За проявленные мужество и отвагу указом Президента Иван Владимирович награжден Орденом мужества, - зачитал Дмитрий Махонин.

Этот волнительный момент с героем разделили его жена и 10-летний сын. Иван рассказал, что на передовой очень помогает поддержка от земляков, гуманитарка и детские письма. После реабилитации он планирует вернуться в строй.