195 детей смогут подготовиться к школе с помощью благотворительной акции «Мир открытых возможностей»

Фото: Олег ЗОЛОТО

Более 12,5 млн рублей собрала благотворительная акция «Мир открытых возможностей». Её запустил благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» перед стартом «Зелёного марафона» в мае 2023 года.

Все собранные средства будут направлены 11 региональным специализированным некоммерческим организациям, которые помогают детям с особенностями ментального развития и опытом сиротства подготовиться к школе, научиться общаться и взаимодействовать с другими людьми, чтобы обрести возможность занять своё место в жизни.

В регионах вопросы доступности и качества поддержки детей с особенностями ментального развития стоят особенно остро. Осуществлять эту поддержку на высоком качественном уровне способны специализированные некоммерческие организации, чьи специалисты используют в работе современные методы с доказанной эффективностью, а также активно взаимодействуют с родителями и школой и обеспечивают таким образом для детей бесшовный опыт взросления и подлинную инклюзивную среду. Благодаря акции такие программы становятся доступны всё большему числу детей, что снижает риски неуспешности и способствует их дальнейшему благополучию.

Пётр Положевец, исполнительный директор Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее»:

«Акция Мир открытых возможностей в этом году проводится в пятый раз. Благодаря проведению акции каждый из нас смог поучаствовать в адаптации детей с особенностями развития к школе. Собранные средства будут направлены на организацию 9,5 тыс. занятий по подготовке к школе для 195 детей с ментальными особенностями в 11 российских регионах от Брянска до Хабаровска. Их родители и педагоги также получат поддержку профессионалов, будет организован обмен опытом. Также запланирована обучающая программа для представителей НКО, которые потенциально могут запустить проекты по поддержке особенных детей в своих регионах, увеличивая доступность и охват. Тем самым в будущем мы расширим круг потенциальных участников программы и увеличим количество благополучателей».

В 2022 году средства благотворительной акции «Мир открытых возможностей» были направлены на поддержку 2 НКО: «АутМама» из Воронежа и «Открыть мир» из Костромы. Благодаря всем неравнодушным, 61 ребёнок сделал уверенные шаги на пути к знаниям в окружении сверстников.