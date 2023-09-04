Исследование: половина россиян считают себя финансово грамотными, но треть не планирует бюджет

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Больше половины россиян считают себя финансово грамотными, при этом одними из важнейших навыков в обращении с деньгами респонденты видят способность распознавать мошенничество и планировать семейный или личный бюджет. К такому выводу пришла дочерняя компания Сбера СберСтрахование по результатам опроса в 37 российских городах с населением свыше 500 тыс. человек.

Если в прошлом году в своих знаниях в сфере финансов было уверено 47% опрошенных, то сейчас это число возросло до 55%. Больше всего положительных ответов среди молодёжи 18-30 лет (60%), а меньше — среди респондентов старше 60 лет (49%). 34% участников рассказали, что хотели бы повысить свой уровень финансовой грамотности, в основном — подтянуть знания о кредитовании (41%), пенсионной системе (29%) и инвестировании (27%).

Самым распространённым финансовым навыком оказалась способность распознавать мошенничество — 78% опрошенных считают, что умеют это делать. Этот показатель вырос на 20 процентных пунктов по сравнению с прошлым годом: тогда о своём умении распознавать злоумышленников рассказывали 58% респондентов. Второй по распространённости навык — умение вести личный и семейный бюджет (62%). О навыках инвестирования и анализа экономической ситуации рассказали 13% и 14% опрошенных соответственно. 22% респондентов говорят, что ориентируются в нюансах уплаты налогов, и 19% — в тонкостях финансовых документов.

В своем умении копить и формировать подушку безопасности уверены 41% опрошенных, а разбираются в более сложных инструментах — инвестиционных, страховых, пенсионных и других накопительных продуктах — 18% россиян.

36% респондентов рассказали, что совсем не планируют бюджет. 54% следит за доходами и планирует расходы, и только 11% участников опроса имеют четкий план на среднесрочную и долгосрочную перспективу.

В основном свои навыки финансовой грамотности положительно оценивают жители Ульяновска (81%), Кирова и Кемерова (по 80%). Реже всего грамотными в этой сфере себя называют в Волгограде (39% опрошенных), Самаре и Челябинске (41%). Москве этот показатель — 44%.

Чаще всего россияне узнают о финансах из книг и профильных СМИ (37%), а также массовых изданий (27%), однако интерес к ним немного снизился по сравнению с прошлым годом. К блогерам в YouTube и Telegram по этой теме прислушиваются 23% опрошенных — внимание к ним, наоборот, выросло (было 16%).